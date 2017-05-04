Oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, kısa süreli ayrılığın ardından aşklarına kaldıkları yerden tam gaz devam ediyor.
Aralarındaki buzları eriten Öykü Karayel ve Can Bonomo, önceki akşam Levent'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikili, mekân çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.
İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen sevgililer, daha sonra motosiklete binerek oradan uzaklaştı.
Kaynak: sozcu.com.tr
Can Bonomo ve Öykü Karayel ayrılığı kısa sürdü
Aniden ayrılık kararı alan Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti barıştı. İkili önceki gün baş başa görüntülendi.Magazin - 05 Mayıs 2017 05:00
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