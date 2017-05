Can Bonomo ve Öykü Karayel gezmelerde!

Magazin - 09 Mayıs 2017 22:05

Ünlü popçu Can Bonomo ve sevgilisi oyuncu Öykü Karayel, Akmerkez’de görüntülendi.Yaklaşık yedi aydır güzel bir birliktelik sürdüren Can Bonomo ve Öykü Karayel, bir dargın bir barışık ilişkilerinde iki kere ayrılıp barıştılar. Sevgililer ayrı ayrı geldikleri ünlü bir restoranda sohbet edip yemek yediler. Daha sonra alışveriş merkezinde birbirlerine sarılmış bir şekilde yürüyen çift, görüntülendiklerini anlayınca ayrılarak yan yana yürümeye devam etti.Soruları yanıtsız bırakan Can Bonomo, motosikletiyle alışveriş merkezinden ayrılırken Öykü Karayel ise menajeri ile alışveriş turuna devam etti.