Ünlü popçu Can Bonomo ve sevgilisi oyuncu Öykü Karayel, Akmerkez’de görüntülendi.
Yaklaşık yedi aydır güzel bir birliktelik sürdüren Can Bonomo ve Öykü Karayel, bir dargın bir barışık ilişkilerinde iki kere ayrılıp barıştılar. Sevgililer ayrı ayrı geldikleri ünlü bir restoranda sohbet edip yemek yediler. Daha sonra alışveriş merkezinde birbirlerine sarılmış bir şekilde yürüyen çift, görüntülendiklerini anlayınca ayrılarak yan yana yürümeye devam etti.
Soruları yanıtsız bırakan Can Bonomo, motosikletiyle alışveriş merkezinden ayrılırken Öykü Karayel ise menajeri ile alışveriş turuna devam etti.
Can Bonomo ve Öykü Karayel gezmelerde!
Sevgilisi Öykü Karayel ile Akmerkez’de görüntülenen Can Bonomo, ilişkileri hakkında sorulan soruları yanıtsız bıraktı.Magazin - 09 Mayıs 2017 22:05
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Can Bonomo, Öykü Karayel, Akmerkez
MAGAZİN HABERLERİ
- Eser Yenenler, 'yuva' yıkan eleştirilerine yanıt verdi!
- Alişan ve Eda Erol'un aileleri tanıştı
- Aleyna Tilki'den 'Belalım' performansı!
- Fahriye Evcen üniversite arkadaşlarıyla buluştu
- Cesur ve Güzel'den sevindiren haber!
- İkisini de Sevdim veda ediyor
- İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti!
- İlyas Yalçıntaş'a İran'da yasak!
- Muhteşem Yüzyıl Kösem'de yeni oyuncular!
- Bahar Candan'dan Murat Boz paylaşımı!