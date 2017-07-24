Can Bonomo ve Öykü Karayel'in motosiklet tutkusu!

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Can Bonomo ve Öykü Karayel, motosiklet tutkusunu her yerde belli ediyor.

Magazin - 24 Temmuz 2017 20:00
Can Bonomo ve Öykü Karayel'in motosiklet tutkusu!
Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açan Can Bonomo ve Öykü Karayel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ellerindeki motosiklet şapkaları ile dikkat çeken çift, AVM’de dolaşırken bir an olsun ellerini birbirlerinden ayırmadılar. Meydan katında bir restoranda geçip burada yemek yeyip vakit geçiren ikili, Kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Kalp Atışı dizisindeki başarılı performansıyla adeta göz dolduran Öykü Karayel, "Çekimler çok güzel gidiyor daha şimdiden bir aile ortamı oluştu. Set bugün erken saatlerde bitince bizde baş başa yemek yemeye geldik’’ dedi.

Çift, daha sonra motosikletlerine binerek AVM’den ayrıldılar.

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