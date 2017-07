Magazin - 28 Temmuz 2017 12:12

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in barış öpücüğü!

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in motosiklet tutkusu!

Şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu sevgilisi Öykü Karayel'den aşk paylaşımı geldi.Aşklarını gözlerden uzakta yaşamaya çalışan Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti bir ilki gerçekleştirdi. Uzun süredir aşk yaşayan genç çiftten şarkıcı Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile çekildikleri bir kareyi Instagram'da paylaştı.Bonomo, Karayel ile sarıldıkları kareyi "Hiç bitmeyen vals" notuyla paylaştı.