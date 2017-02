Can Bonomo'dan Öykü Karayel itirafı

Magazin - 21 Şubat 2017 10:44

Ünlü şarkıcı Can Bonomo önceki gecce Beşiktaş'ta yürürken görüntülendi.Güzel oyuncu Öykü Karayel ile aşk yaşayan Can Bonomo kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı.Kendisine sorular soran muhabirlere sitem de eden eden Can Bonomo ,"Teşekkürler, ama çekmeyin" dedi.Bonomo, yeni aşkı Öykü Karayel ile ilgili sorulara da "Her şey yolunda. Mutluyuz" cevabını verdi.