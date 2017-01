Can Bonomo'dan yeni albüm

Müzik - 30 Ocak 2017 12:37

Can Bonomo, son albümü “Bulunmam Gerek”in ardından yaklaşık iki yıl aradan sonra yeni albümünün hazırlıklarına başladı. Albümün vokal kayıtlarını sürdüren Bonomo, vokal koçluğunu Özge Fışkın’ın yaptığını açıklarken, “Sevgili hocam sağ olsun, geldi çiçek gibi açtı tam orada” ifadesini kullandı.Yeni albümü ile ilgili de bilgi veren ünlü şarkıcı, “Albümde bir tane çok sevdiğimiz cover şarkı, bir de sözlerini çok sevdiğim ve saydığım müzisyen bir dostumla paylaştığımız sürpriz bir şarkı var. Geri kalan tüm şarkıların söz ve müzikleri bana ait. Düzenlemeler her zamanki gibi Can Saban'a, kayıt, mix ve mastering de keza yine Ali Rıza Şahenk'e ait. Bu albümde aramıza vokal koçluğu yapmak üzere yıllardır hayranı olduğumuz dostumuz Özge Fışkın da katıldı. Şimdiye kadar yaptığımız her şey çok içime sindi. Bundan sonra da öyle olacaktır. Güzel bir albüm oldu. Umarım her şey yolunda gider ve şarkılarımızı gönlümüzce paylaşabiliriz” dedi.Can Bonomo'nun yeni albümünün Şubat ayının son haftasında dinleyicilerle buluşacağı açıklandı.Kaynak:DHA