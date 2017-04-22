Can Nergis baba oluyor

Jelena Milosavjevic ile ay başında evlenen Can Nergis, baba oluyor.

Magazin - 23 Nisan 2017 07:00
Can Nergis baba oluyor
Sessiz sedasız evlenen oyuncu Can Nergis ve Sırp model Jelena Milosavjevic’in bebek beklediği ortaya çıktı.

Arda Turan’la birlikte yer aldığı bir firmanın reklamlarıyla tanınan Sırp model Jelena Milosavjevic ile “Anne” dizisinde Ali Arhan karakterini canlandıran oyuncu Can Nergis, ay başında Hollanda’da evlenmişti. Nikâh defterine imza atar atmaz Instagram hesabında soyadını ‘Nergis’ olarak değiştiren güzel mankenin bebek beklediği ortaya çıktı.

Güzel modelin yaklaşık 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.

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