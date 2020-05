Can Yaman o haberi sosyal medyadan duyurdu!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Erkenci Kuş yayınlandığı dönemde adından oldukça söz ettirmişti. Can Yaman ile Demet Özdemir aşkı da en az dizi kadar konuşulmuş ama dizi bitince aşk da bitmişti.İtalya'da oldukça fazla hayrana sahip olan Can Yaman geçtiğimiz yaz bu ülkeye giderek sevenleriyle bir araya gelmişti. Dolunay dizisinin İtalya'da yayınlanmasının ardından İtalya'da popüler olan Can Yaman, Instagram hesabından Erkenci Kuş'un da İtalya'da yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Oyuncu Haziran ayında Erkenci Kuş'un Canale 5'te ekrana geleceğini söyledi.