Can Yaman aldatıldı mı? Diletta Leotta, Ryan Friedkin'le dudak dudağa!

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, İtalya'da 'Sandokan' dizisi için anlaşma imzaladı. Bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu gönlünü spiker Diletta Leotta’ya kaptırmış, hatta evlenme teklifi etmişti.İkilinin birlikteliği 'reklam aşkı' olarak lanse edilse de iddiaları yalanlayan çift sık sık poz verip 'mutluyuz' imajı çizmişti.Spor spikeri Dilette Leotta, Roma kulübü başkanın oğlu Ryan Friedkin’le dudak dudağa görüntülendi. İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisinin ortaya çıkardığı görüntüler olay oldu. Diletta Leotta ile İtalyan milyarder Ryan Friedkin'in öpüştüğü anların fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyaya damga vururken Can Yaman'ın vereceği tepki merak konusu oldu.