Can Yaman ile Özge Gürel gördükleri destek için hayranlarına teşekkür etti!

Bay Yanlış dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Can Yaman ile Özge Gürel'den sevenlerine teşekkür videosu...

05.06.2020 15:52 Dizi Galeri

Can Yaman ile Özge Gürel gördükleri destek için hayranlarına teşekkür etti! Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış” yayın hayatına başlamadan dünya gündemine girdi. Can Yaman ile Özge Gürel çektikleri video ile sevenlerine desteklerini için teşekkür etti.

İşte o ikilinin teşekkür videosu:
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