İtalya'da Can Yaman'a koronavirüs önlemi!

Can Yaman, İtalya'da izdihama neden oldu!

Can Yaman'ın 'Survivor' sunuculuğu da iptal oldu!

Can Yaman ile Özge Gürel daha önce Dolunay isimli bir dizide birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. İkili yıllar sonra yine bir dizi için yan yana gelecek. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman ve Özge Gürel, Gold Film yapımcılığıyla yaz aylarında ekrana gelecek olan "Bay Yanlış" isimli dizide partner olacak.Libido açıklamasıyla olay olan Can Yaman'ın Mart ayında çekimlere başlanması planlanan dizisi daha ileri bir tarihe ertelenmişti. Dizide Can Yaman'la partner olması beklenen Pınar Deniz de projeden ayrıldığını duyurmuştu.