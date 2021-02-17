Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.
Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti
Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. Diletta'nın, Yaman'a ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu. Çiftin bu kadar kısa sürede evlilik kararı alması 'reklam mı yapıyorlar' sorularını akıllara getirdi.
17.02.2021 17:06 Magazin