Can Yaman ve Diletta Leotta'dan aşk iddialarını güçlendiren kare!

Bir dönem rol arkadaşı Demet Özdemir'le adı anılan Can Yaman'ın, şimdilerde İtalyan spiker Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyordu. İddiaları kuvvetlendiren bir detay ortaya çıktı.Can Yaman ve Diletta Leotta'nın baş başa çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. İkilinin karesi aşk iddialarını kuvvetlendirdi.