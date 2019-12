Can Yaman'ın Çağatay Ulusoy tepkisi şoke etti!

Can Yaman yaptığı açıklamalar ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkesin konuştuğu oyuncu eleştirilmeye devam ediyor. Can Yaman'a bir darbe de eski rol arkadaşından geldi. Can Yaman'ın oyunculuğa adım attığı 'Gönül İşleri' dizisindeki partneri Sinem Kobal, Yaman'ı takipten çıkardı. Ayrıca Farah Zeynep Abdullah da yakışıklı oyuncuyu takip etmeyi bıraktı.