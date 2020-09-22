Can Yaman'a İtalya'dan seslendi: "Sayenizde..."

Can Yaman kamera arkasına da göz kırptı!

İtalyan güzelden Can Yaman'a sitem: "Bana kur yapıp durdu"

'Bay Yanlış' dizisinde rol alan Can Yaman’a, İtalya’da yaşayan bir Türk bir üniversite öğrencisi, “Sayenizde Türkçe öğrenmek isteyen bir sürü öğrencim oldu. Bu ekonomik kriz döneminde İtalya’da okumamı sağladınız. Size hediye göndermek istiyorum” diye yazdı. Yakışıklı oyuncu kendisine gelen bu mesaja, “Ne mutlu, hediyeleri severim” cevabını verdi.Can Yaman geçtiğimiz yıl İtalya'ya gitmiş ve havaalanında ve kaldığı otelin önünde izdiham oluşmuştu. Oyuncunun rol aldığı diziler İtalya'da da ilgiyle takip ediliyor.