Can Yaman’dan İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’ya öpücük!

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman gelen teklifleri değerlendirmiş ve 'Sandokan' isimli dizide rol almak için Roma'ya yerleşmişti. Hazırlıkları devam eden 'Sandokan' için çalışmalara tam gaz eden oyuncu, aşkı da İtalya'da bulmuş ve gönlünü spor spikeri Diletta Leotta’ya kaptırmıştı.Fakat bir süre önce ikilin ayrıldıkları iddia edilmiş hatta sevgilisinin Yaman'ı aldattığı ileri sürülmüştü. Daha sonra sosyal medyadan paylaşımlar yapan çift ayrılık iddialarını yalanlamıştı. Son olarak Can Yaman ile Diletta Leotta'nın öpüşürken çekilen görüntüleri Instagram'dan yayınlandı. Bu görüntüler sonrası ayrılık haberlerine de son nokta konulmuş oldu.