Can Yaman'dan şaşırtan not: "Nefret edenler de..."

Can Yaman'ın Instagram profiline yazdığı not dikkat çekti.

10.04.2021 19:02 Magazin

Can Yaman'dan şaşırtan not: "Nefret edenler de..." Rol alacağı İtalyan dizisi 'Sandokan'ın hazırlıkları ve çekimleri için Roma'ya yerleşen Can Yaman gitmeden önce yaptığı açıklamalar ve söylemleriyle tepkilere neden olmuştu. Oyuncunun son dizisi 'Bay Yanlış' da erken final yaparak ekrana veda etmişti.

Can Yaman'ın Instagram profilindeki not dikkat çekti. Yakışıklı oyuncu profiline şöyle yazdı:

“Nefret edenler de buyursunlar, hakaret etmekten çekinmeyin.”

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