Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan tektaşlı mesaj!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Ryan Friedkin ile öpüştüğü fotoğrafların eski olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Can Yaman'ın, aşka devam kararı aldığı haberleri çıkmıştı.Leotta’nın Instagram hesabından paylaştığı bir karede, parmağında Can Yaman’ın evlilik teklif ederken taktığı tektaşın olması dikkat çekti. İkilinin ayrılmadığı bu kareyle tescillenmiş oldu.