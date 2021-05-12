İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Ryan Friedkin ile öpüştüğü fotoğrafların eski olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Can Yaman'ın, aşka devam kararı aldığı haberleri çıkmıştı.
'AYRILIK YOK' PAYLAŞIMI
Leotta’nın Instagram hesabından paylaştığı bir karede, parmağında Can Yaman’ın evlilik teklif ederken taktığı tektaşın olması dikkat çekti. İkilinin ayrılmadığı bu kareyle tescillenmiş oldu.
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan tektaşlı mesaj!
Hem Türkiye’de hem de İtalya’da gündemde olan oyuncu Can Yaman ile spor spikeri Diletta Leotta’nın ayrıldığı iddia edilmişti.
12.05.2021 00:54 Magazin