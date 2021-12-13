Can Yaman’la ilgili yayılan demeç yalan çıktı

Can Yaman'ın "İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum" dediği yönündeki haber yalan çıktı.

13.12.2021 19:36 Magazin

Can Yaman’la ilgili yayılan demeç yalan çıktı Bir süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman adına hafta sonu bir demeç yayınlandı.

Habere göre Can Yaman, “Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı. İtalya’da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum” demişti.

Can Yaman'dan iddialı çıkış:

Can Yaman'dan iddialı çıkış: "Önce Fatih Terim sonra ben"



Ancak Can Yaman’ın menajeri Cüneyt Sayıl, “Can Yaman’ın böyle bir demeci bulunmamaktadır. Can’ın adına masa başında yalan bir haber yapılmış ve hızla yayılmış. Ayrıca İtalya’da yaptığımız sözleşmeden dolayı röportaj yasağımız var” dedi.

İtalya'da Can Yaman'ın etrafını sardılar!

İtalya'da Can Yaman'ın etrafını sardılar!
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