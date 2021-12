Can Yaman’la ilgili yayılan demeç yalan çıktı

Can Yaman'dan iddialı çıkış: "Önce Fatih Terim sonra ben"

İtalya'da Can Yaman'ın etrafını sardılar!

Bir süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman adına hafta sonu bir demeç yayınlandı.Habere göre Can Yaman, “Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı. İtalya’da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum” demişti.Ancak Can Yaman’ın menajeri Cüneyt Sayıl, “Can Yaman’ın böyle bir demeci bulunmamaktadır. Can’ın adına masa başında yalan bir haber yapılmış ve hızla yayılmış. Ayrıca İtalya’da yaptığımız sözleşmeden dolayı röportaj yasağımız var” dedi.