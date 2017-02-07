Çanakkale'de deprem fırtınası!

(DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi, saat 08.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

Yaşam - 07 Şubat 2017 08:43
Çanakkale'de deprem fırtınası!
İki gündür deprem fırtınasının devam ettiği Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bu sabah saat 05.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, bölge saat 8.15'te yeniden sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Ayvacık açıkları olarak saptanan yerin 8.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
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