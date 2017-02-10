Çanakkale'de yeni bir deprem daha!

(DHA)-Kandilli Rasathanesi, saat 11. 55' te merkezüssü Çanakkale' nin Ayvacık ilçesi Yukarıköy de 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Yaşam - 10 Şubat 2017 12:45
Çanakkale'de yeni bir deprem daha!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Çanakkale, deprem

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • Karnı doyurmak kolay peki ruhu?
  • 10 saniyelik geçiş dönemi
  • Yenilenebilir enerji artıyor
  • Doğumsal kalp hastalığı
  • İstanbul Boğazı'nda yoğun sis
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler!
  • Ayşe Ersayın hayatını kaybetti
  • Kalbin için hareket et!
  • Grip Aşısı: Hastalıktan önceki çıkış
  • Devlerden Trump'a tavır

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
  • Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi
  • Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!
  • Kylie Jenner'ın olay paylaşımları
  • Adriana Lima'nın transparanı!
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı

EN POPÜLER HABERLER

  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
  • Caner Erkin trafik çevirmesinde!
  • Survivor Eser West'in eski eşinin olay paylaşımları
  • Ölene Kadar'da yakınlaşma
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu sergi de ayrı
  • Kıvanç Tatlıtuğ, Başak'ı ziyarete gitti ama göremedi
  • Gupse Özay'dan itiraflar!
  • Joanna Krupa'dan banyoda hayat dersi
Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!