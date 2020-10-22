Canan Ergüder: Onun gelişimini görmek çok büyük zevk

Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan Canan Ergüder, Alem Dergisi'ne konuştu. Oğlu Demir doğduktan sonra ilk kez bu kadar yoğun bir projeye giren Ergüder özel hayatı ve işinin nasıl dengede tuttuğunu açıkladı:“Ekibim bana karşı bu konuda çok duyarlı. Set dışındaki vaktim çoğunlukla oğluma ve eşime ait. Elimden geldiği kadar Demir’le vakit geçirip oyun oynuyorum. Onun gelişimini görmek çok büyük bir zevk.”