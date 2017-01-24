Daha önceden bir arkadaşlıkları olmayan ve dizinin setinde tanışan Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah yaklaşık bir aydır flört ediyor. Çift yeni yılı da arkadaş gruplarıyla birlikte aynı evde kutladı. Ayrıca Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada o akşamdan fotoğraflar da paylaştılar.
Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah'ın set aşkı
Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol alan Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.Dedikodu - 24 Ocak 2017 10:19
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Caner Cindoruk, Farah Zeynep Abdullah
DEDİKODU HABERLERİ
- 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
- İdil Fırat, Engin Öztürk'e kapıları kapattı
- Emre Altuğ ve Buse Narcı aşk yaşıyor!
- Mesut Özil, Hadise'nin peşinde!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştiriyor?
- Ebru Şallı 'Cem Yılmaz taktiği' iddialarına yanıt verdi!
- FETÖ'cülükle suçlanan isim "Vatanım Sensin"den çıkarıldı
- Elçin Sangu'nun 'hamilelik' tesadüfü!
- Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti
- Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!