Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah'ın set aşkı

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol alan Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Dedikodu - 24 Ocak 2017 10:19
Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah'ın set aşkı
Daha önceden bir arkadaşlıkları olmayan ve dizinin setinde tanışan Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah yaklaşık bir aydır flört ediyor. Çift yeni yılı da arkadaş gruplarıyla birlikte aynı evde kutladı. Ayrıca Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada o akşamdan fotoğraflar da paylaştılar.

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