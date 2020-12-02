Caner Cindoruk'tan flaş 'deşifre' itirafı!

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle çok fazla eleştiri alan Caner Cindoruk bir dergiye verdiği röportajda rolünü anlattı. Aldatan erkekleri deşifre ettiğini söyleyen Cindoruk, şöyle konuştu:"Eşini aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz. Volkan gibi birçok erkek var. Görünüşte iyi bir baba, eş ve arkadaş. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor. Seyirciyi rahatsız eden yer tam burası. İnsanın biriyle birlikteyken, başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse; diğer ilişkisini bitirmesi gerekir. Rolümle iyi gibi görünen bu tip erkekleri deşifre etmek istedim. Sanırım amacına ulaştı."