Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 4 milyonluk aşk yuvası!

Hayatını Şükran Ovalı ile birleştiren Caner Erkin evlenmeden önce 4 milyonluk villa satın aldı.

Magazin - 16 Şubat 2017 13:24
Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 4 milyonluk aşk yuvası!
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2015'te İstanbul-Beykoz'dan villa almış, 6 milyon dolar dolar ödemişti. Villada o zamanki eşi Asena Atalay ile oturacaktı. Boşanınca Caner Erkin villayı sattı. 2 Ocak'ta Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin yeni eşiyle oturmak için yine Beykoz'dan villa aldı. Bu villaya 4 milyon TL ödedi.

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