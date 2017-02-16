Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2015'te İstanbul-Beykoz'dan villa almış, 6 milyon dolar dolar ödemişti. Villada o zamanki eşi Asena Atalay ile oturacaktı. Boşanınca Caner Erkin villayı sattı. 2 Ocak'ta Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin yeni eşiyle oturmak için yine Beykoz'dan villa aldı. Bu villaya 4 milyon TL ödedi.
Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 4 milyonluk aşk yuvası!
Hayatını Şükran Ovalı ile birleştiren Caner Erkin evlenmeden önce 4 milyonluk villa satın aldı.Magazin - 16 Şubat 2017 13:24
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