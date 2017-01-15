Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 'Kartal Yuvası'

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın villasının kirası dudak uçuklattı..

Magazin - 15 Ocak 2017 12:34
Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 'Kartal Yuvası'
Şükran Ovalı ve Beşiktaşlı Caner Erkin, Rumeli Hisarı'nda 3 katlı villaya yerleşti. 12 bin dolara kiraladıkları evi baştan aşağı değiştiren Şükran Ovalı, kartal süslemeli eşyalarıyla Caner'in kalbini bir kez daha fethetti.

Beraberliklerini 2 Ocak'ta Roma'da nikah masasına taşıyan Şükran Ovalı'yla Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde yeni aşk yuvalarına taşındı.



RUMELİ HİSARI'NDA 3 KATLI VİLLA

Evlenmeden önce Küçük Bebek'te oturan güzel oyuncu, Beşiktaşlı yıldızın isteğiyle Arnavutköy'de ev arayışına girmişti. Semtte zevkine göre bir ev bulamayan ikilinin Rumeli Hisarı'nda 3 katlı bir villa kiraladığı öğrenildi.

Villayı aylık 12 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) tutan çiçeği burnunda evli çift, yeni evlerini dekore ederken de en büyük aşkları olan Beşiktaş'tan ilham aldı.

Villanın dekorasyonu için yaklaşık 300 bin lira harcayan ikili, salondan mutfağa yatak odasından banyoya kadar her detaya aşklarını yansıttı.

HER YER SİYAH-BEYAZ

Salonu kartal desenli yastıklarla ve biblolarla dekore eden ünlü çiftin evlerinin duvarlarını da kartal tablolarıyla süslediği konuşulanlar arasında.

Boğaz manzaralı villayı siyah-beyaz olarak dekore eden Şükran Ovalı'yla Caner Erkin'in Beşiktaş sevgisini evlerine de taşıması "ünlü çiftin kartal yuvası" olarak yorumlandı.

Yeni evli çiftin Bebek'teki küçük stüdyo daireden 3 katlı villaya taşınması ise ikilinin bebek istediği iddialarını akıllara getirdi.

300 BİN LİRA HARCADI

Evlerinin dekorasyonu için 300 bin lira harcadığı öğrenilen Şükran Ovalı, Beşiktaş'ta top koşturan eşini mutlu etmeyi biliyor.

Güzel oyuncu, Beşiktaş'ın simgesi olan kartal temalı eşyalarla evini süsleyerek Caner'i yine mest etti.




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Kaynak:takvim.com.tr
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