Caner Erkin: Oğlumun velayetini alacağım

Magazin - 02 Şubat 2017 08:47

Caner Erkin, önceki gün Bebek’te objektife takıldı. Ünlü futbolcu, uzun süre kaldığı banka çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eski eşi Asena Atalay’ın başlattığı icra takipleri sonrası sessizliğini bozan Erkin, muhabirlerin “Eski eşinizin babasına verdiğiniz Mercedes marka aracı geri aldığınız doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:“Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış."Caner Erkin, oğulları Çınar’ın masraflarıyla ilgili icra takibi hakkındaki sorular üzerine şöyle dedi:“Ben zaten oğlumun bütün giderlerini karşılıyorum. Bundan sonra onun velayetini alabilmek için de uğraşacağım. Her şeyi aldığım gibi oğlumu da alacağım”