Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki akşam eşi Şükran Ovalı’yla Arnavutköy’de yemek yedi.
Araçları içerisindeki ikiliye, çiçek satıcıları yoğun ilgi gösterdi. Satıcılar, eski eşi Asena Atalay’la yaşadığı hukuk savaşı çerçevesinde sık sık haber olan Caner Erkin’e “Caner abim. Sizi çekemeyen anten taksın” diyerek seslendi.
Çift, çiçekçilerin sözlerine tepkisiz kalırken, araçlarının ön camının gül yapraklarıyla kaplandığı görüldü.
Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftine gül yağmuru
Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti eğlence çıkışında çiçek satıcılarının ilgi odağı oldu.Magazin - 24 Nisan 2017 06:00
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