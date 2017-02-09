Caner Erkin trafik çevirmesinde!
Ünlü futbolcu Caner Erkin eşi ve arkadaşlarıyla turunda trafik çevirmesine takıldı.
Magazin - 10 Şubat 2017 08:00
Eski eşi Asena Atalay ile davalık olan ve bu kötü günleri geride bırakmak için eşiyle 2 günlüğüne Paris'e giden Caner Erkin İstanbul'a döndükten sonra Etiler'de trafik çevirmesine takıldı.
Eşi Şükran Ovalı ve arkadaşlarıyla gecce turuna çıkan Caner Erkin trafik kontrollerine alkolmetreyi üfledi. Erkin yapılan kontrolde 0 profil çıktı.
Caner ve Şükran'dan rötarlı balayı!
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