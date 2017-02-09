Caner Erkin trafik çevirmesinde!

Magazin - 10 Şubat 2017 08:00

Caner ve Şükran'dan rötarlı balayı!

Eski eşi Asena Atalay ile davalık olan ve bu kötü günleri geride bırakmak için eşiyle 2 günlüğüne Paris'e giden Caner Erkin İstanbul'a döndükten sonra Etiler'de trafik çevirmesine takıldı.Eşi Şükran Ovalı ve arkadaşlarıyla gecce turuna çıkan Caner Erkin trafik kontrollerine alkolmetreyi üfledi. Erkin yapılan kontrolde 0 profil çıktı.