Caner Erkin trafik çevirmesinde!

Ünlü futbolcu Caner Erkin eşi ve arkadaşlarıyla turunda trafik çevirmesine takıldı.

Magazin - 10 Şubat 2017 08:00
Caner Erkin trafik çevirmesinde!
Eski eşi Asena Atalay ile davalık olan ve bu kötü günleri geride bırakmak için eşiyle 2 günlüğüne Paris'e giden Caner Erkin İstanbul'a döndükten sonra Etiler'de trafik çevirmesine takıldı.

Eşi Şükran Ovalı ve arkadaşlarıyla gecce turuna çıkan Caner Erkin trafik kontrollerine alkolmetreyi üfledi. Erkin yapılan kontrolde 0 profil çıktı.





Caner ve Şükran'dan rötarlı balayı!

Caner ve Şükran'dan rötarlı balayı!
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Caner Erkin trafik çevirmesinde!