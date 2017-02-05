Caner Erkin ve Şükran Ovalı'dan 'bebek' itirafı

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı'dan bebek açıklaması geldi...

Magazin - 06 Şubat 2017 05:00
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'dan 'bebek' itirafı
2016 yılının son günlerinde evlenen Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Şebnem Bozoklu ve Kerem Fırtına'nın rol aldığı 'Kaplan Sarılması' adlı tiyatro oyununu izledi.

Oyun sonrasında muhabirlerin "Bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bunun için çok erken" diyen futbolcu, eski eşi Asena Atalay'la ilgili sorulara "Bari eşimin yanında sormayın" diyerek sitem etti.

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