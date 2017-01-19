Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın mutluluğu

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı evlendikten sonra balayına İstanbul'da devam ediyor.

Magazin - 19 Ocak 2017 17:30
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın mutluluğu
2 Ocak'ta evlenen Caner Erkin ve Şükran Ovalı dün gecce Emirgan'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.

Mekan çıkışında görüntülenen yeni evli çift mutlu ve keyifli halleriyle dikkatleri çekti. Roma'daki nikah sonrasında düğün yapmayan ve düğünü İstanbul'a saklayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti İstanbul'daki düğün ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Caner Erkin ısrarlı sorular üzerine de "Hepinize teşekkür ederiz. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.





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