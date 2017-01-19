Mekan çıkışında görüntülenen yeni evli çift mutlu ve keyifli halleriyle dikkatleri çekti. Roma'daki nikah sonrasında düğün yapmayan ve düğünü İstanbul'a saklayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti İstanbul'daki düğün ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Caner Erkin ısrarlı sorular üzerine de "Hepinize teşekkür ederiz. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın mutluluğu
Ünlü futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı evlendikten sonra balayına İstanbul'da devam ediyor.Magazin - 19 Ocak 2017 17:30
2 Ocak'ta evlenen Caner Erkin ve Şükran Ovalı dün gecce Emirgan'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.
Mekan çıkışında görüntülenen yeni evli çift mutlu ve keyifli halleriyle dikkatleri çekti. Roma'daki nikah sonrasında düğün yapmayan ve düğünü İstanbul'a saklayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti İstanbul'daki düğün ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Caner Erkin ısrarlı sorular üzerine de "Hepinize teşekkür ederiz. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.
Mekan çıkışında görüntülenen yeni evli çift mutlu ve keyifli halleriyle dikkatleri çekti. Roma'daki nikah sonrasında düğün yapmayan ve düğünü İstanbul'a saklayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti İstanbul'daki düğün ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Caner Erkin ısrarlı sorular üzerine de "Hepinize teşekkür ederiz. Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Caner Erkin, Şükran Ovalı, mutluluk, evlilik
MAGAZİN HABERLERİ
- Survivor kızı Elif Şadoğlu'nun olay fotoğrafları!
- Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor
- Hadise'den itiraf: O Ses Türkiye'de şampiyon olursam...
- Sosyal medya Hande Erçel'i konuştu!
- Cem Yılmaz'ın yüzü asık!
- Tümer Metin ve Gamze Topuz aşka geldi!
- Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!
- Seren Serengil'den Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı
- İskender Paydaş'tan Gülin Dönmez'e destek!
- Aleyna Tilki annesine 750 Bin TL'ye ev aldı mı?