Caner Erkin yaşadığından ders almadı!
Geçtiğimiz günlerde Şükran Ovalı ile Roma'da evlenen Beşiktaşlı Caner Erkin'den bu kez hayranlarını şaşırtan bir haber geldi.
Magazin - 08 Ocak 2017 08:00
Geçen yıl nargile içerken fenalaşıp bayılan Caner Erkin, yaşadığından ders çıkarmadı. Yine nargile içerken görüldü
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Ah Caner ah! Beşiktaşlı Caner Erkin, geçtiğimiz yıl bir nargilecide bayılıp hastaneye kaldırılmış, herkesi korkutmuştu. Erkin, geçtiğimiz günlerde Boğaz'ın ünlü mekanlarından birinde yine nargile içerken görüntülendi.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın düğün fotoğrafları
Şükran Ovalı ile yeni evlenen futbolcunun yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine bildiğini okuması yadırgandı.
Kaynak:sabah.com.tr
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