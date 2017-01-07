Caner Erkin yaşadığından ders almadı!

Magazin - 08 Ocak 2017 08:00

Asena Atalay resti çekti! "Caner Erkin'in haberini sunmam"

Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın düğün fotoğrafları

Geçen yıl nargile içerken fenalaşıp bayılan Caner Erkin, yaşadığından ders çıkarmadı. Yine nargile içerken görüldüAh Caner ah! Beşiktaşlı Caner Erkin, geçtiğimiz yıl bir nargilecide bayılıp hastaneye kaldırılmış, herkesi korkutmuştu. Erkin, geçtiğimiz günlerde Boğaz'ın ünlü mekanlarından birinde yine nargile içerken görüntülendi.Şükran Ovalı ile yeni evlenen futbolcunun yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine bildiğini okuması yadırgandı.Kaynak:sabah.com.tr