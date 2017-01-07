Caner Erkin yaşadığından ders almadı!

Geçtiğimiz günlerde Şükran Ovalı ile Roma'da evlenen Beşiktaşlı Caner Erkin'den bu kez hayranlarını şaşırtan bir haber geldi.

Magazin - 08 Ocak 2017 08:00
Caner Erkin yaşadığından ders almadı!
Geçen yıl nargile içerken fenalaşıp bayılan Caner Erkin, yaşadığından ders çıkarmadı. Yine nargile içerken görüldü


Asena Atalay resti çekti!

Asena Atalay resti çekti! "Caner Erkin'in haberini sunmam"



Ah Caner ah! Beşiktaşlı Caner Erkin, geçtiğimiz yıl bir nargilecide bayılıp hastaneye kaldırılmış, herkesi korkutmuştu. Erkin, geçtiğimiz günlerde Boğaz'ın ünlü mekanlarından birinde yine nargile içerken görüntülendi.


Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın düğün fotoğrafları

Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın düğün fotoğrafları



Şükran Ovalı ile yeni evlenen futbolcunun yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine bildiğini okuması yadırgandı.

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Kaynak:sabah.com.tr
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Bağlantılar: Caner Erkin, nargile

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