Caner Erkin: Yazdığım her şey gerçek

Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay hakkında sosyal medyada yazdığı mesajın arkasında durdu ve "yazdığım her şey gerçek" dedi.

Magazin - 30 Ocak 2017 11:27
Caner Erkin: Yazdığım her şey gerçek
Caner Erkin önceki gün eşi Şükran Ovalı ile bir AVM'ye girerken görüntülendi. Magazin muhabirleri Beşiktaşlı futbolcuya geçtiğimiz günlerde eski eşi Asena Atalay hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sordu.

Caner Erkin, Asena Atalay'ı topa tuttu!

Caner Erkin, Asena Atalay'ı topa tuttu!



Caner Erkin, “Asena için bütün açıklamaları yaptım. Doğruları yazdım, her şey gerçek” dedi. Erkin, kendisi hakkında 451 bin TL’lik icra takibi başlatan Asena Atalay hakkında “Evliliğimiz süresince Asena üçüncü kişilerle birlikte oldu” demişti.

Asena Atalay'ın Caner Erkin kararı

Asena Atalay'ın Caner Erkin kararı



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