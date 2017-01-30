Caner Erkin: Yazdığım her şey gerçek

Magazin - 30 Ocak 2017 11:27

Caner Erkin, Asena Atalay'ı topa tuttu!

Asena Atalay'ın Caner Erkin kararı

Caner Erkin önceki gün eşi Şükran Ovalı ile bir AVM'ye girerken görüntülendi. Magazin muhabirleri Beşiktaşlı futbolcuya geçtiğimiz günlerde eski eşi Asena Atalay hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sordu.Caner Erkin, “Asena için bütün açıklamaları yaptım. Doğruları yazdım, her şey gerçek” dedi. Erkin, kendisi hakkında 451 bin TL’lik icra takibi başlatan Asena Atalay hakkında “Evliliğimiz süresince Asena üçüncü kişilerle birlikte oldu” demişti.