Caner Erkin yoksulluk nafakasını yatırdı

Magazin - 21 Ocak 2017 14:33

Asena Atalay'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin'den eski eşi nafakayı ödemediği için şikayetçi olmuştu. Caner Erkin başlatılan icra takibi üzerine eski esi Asena Atalay'a 120 bin TL'lik yoksulluk nafakasını faiziyle ödedi.