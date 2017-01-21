Asena Atalay'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin'den eski eşi nafakayı ödemediği için şikayetçi olmuştu. Caner Erkin başlatılan icra takibi üzerine eski esi Asena Atalay'a 120 bin TL'lik yoksulluk nafakasını faiziyle ödedi.
Caner Erkin yoksulluk nafakasını yatırdı
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin eski eşi Asena Atalay'a yoksulluk nafakası ödedi.Magazin - 21 Ocak 2017 14:33
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