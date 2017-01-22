Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin kendisine 120 bin liralık dava açan eski eşi Asena Atalay'a çok sinirlendi.
Atalay, Şükran Ovalı'yla 2 Ocak'ta Roma'da evlenen Erkin'e yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatınca Erkin, küplere bindi.
Önceki gün Ovalı'yla Akmerkez'de dolaşan ünlü futbolcunun yüzü, "Eski eşiniz Asena Erkin'in 120 bin liralık nafakayı ödemediğiniz iddiasıyla açtığı dava hakkında neler söyleyeceksiniz?" diye sorulunca asıldı.
Caner Erkin, "Böyle gereksiz bir konu hakkında konuşmaya lüzum yok. Ayrıca eski eşime artık 'Asena Erkin' değil de 'Asena Atalay' derseniz sevinirim. Boşandık bitti, gitti" açıklamasında bulundu.
Caner Erkin'den 'Asena' patlaması!
Asena Atalay'ın eski eşi futbolcu Caner Erkin'e 120 bin liralık dava açması Caner'i adeta çıldırttı.Magazin - 22 Ocak 2017 20:00
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