İşte Caner Erkin'in paylaştığı o kare:
Caner Erkin'den aşk pozu!
Caner Erkin, Şükran Ovalı ile fotoğrafını paylaştı.Magazin - 18 Ocak 2017 17:50
Beşiktaş'ta top koşturan futbolcu Caner Erkin geçtiğimiz ay Roma'da düzenlenen bir nikahla hayatını oyuncu Şükran Ovalı ile birleştirdi. Instagram'da sürekli aşk pozları paylaşan karı-kocanın bu fotoğraflarına bir yenisi daha eklendi.
İşte Caner Erkin'in paylaştığı o kare:
İşte Caner Erkin'in paylaştığı o kare:
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Caner Erkin, Şükran Ovalı
MAGAZİN HABERLERİ
- Böyle temizlik şirketi görülmedi!
- İşte 'Kiralık Aşk'ın final konusu!
- Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
- Cansu Tosun'dan doğum günü öpücüğü!
- Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı var
- Tümer Metin'e kaza şoku!
- Derya Şensoy'u eski sevgili ağlattı!
- “Anne” 3 grupta da zirvede
- Eylem Toraman: Evliyken kocama göz koydu
- Kıvanç Tatlıtuğ geldi Serenay Sarıkaya gitti