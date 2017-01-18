Caner Erkin'den aşk pozu!

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile fotoğrafını paylaştı.

Magazin - 18 Ocak 2017 17:50
Caner Erkin'den aşk pozu!
Beşiktaş'ta top koşturan futbolcu Caner Erkin geçtiğimiz ay Roma'da düzenlenen bir nikahla hayatını oyuncu Şükran Ovalı ile birleştirdi. Instagram'da sürekli aşk pozları paylaşan karı-kocanın bu fotoğraflarına bir yenisi daha eklendi.

İşte Caner Erkin'in paylaştığı o kare:


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