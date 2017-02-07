Caner Erkin'den aşk pozu!

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor.

Magazin - 08 Şubat 2017 03:45
Caner Erkin'den aşk pozu!
Caner Erkin bir yandan eski eşi Asena Atalay'dan oğlu Çınar'ın velayetini almak için uğraşırken bir yandan da eşi Şükran Ovalı'yla aşk fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Beşiktaş-Fenerbahçe maçından eşiyle tribünde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Caner Erkin bugün de farklı bir fotoğraf daha paylaştı. Şükran Ovalı'yla Paris'e giden Caner Erkin bu kareyi Instagram'da takipçileriyle paylaştı.




Şükran Ovalı'dan Paris'ten bu kareleri paylaştı.


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