Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya her gün hediye

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve eşi oyuncu Şükran Ovalı alışverişte görüntülendi.

Magazin - 22 Ocak 2017 12:21
Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya her gün hediye
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti önceki gün Akmerkez’de turladı. Alışveriş sonrası bir kafede yorgunluk atan ikili, o arada habercilerin sorularını da yanıtladı.

Caner Erkin, 14 Şubat'ta eşine ne alacağı sorulunca "Ona her gün hediye alıyorum zaten" cevabını verdi. Ovalı ise daha duygusal bir karşılık verdi: "Sağlık, mutluluk olsun yeter."

Caner Erkin hayranlarını kırmadı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Şükran Ovalı bu anlarda eşine yardım etti ve hayranlarıyla fotoğraflarını çekti.

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