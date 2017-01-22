Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya her gün hediye

Magazin - 22 Ocak 2017 12:21

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti önceki gün Akmerkez’de turladı. Alışveriş sonrası bir kafede yorgunluk atan ikili, o arada habercilerin sorularını da yanıtladı.Caner Erkin, 14 Şubat'ta eşine ne alacağı sorulunca "Ona her gün hediye alıyorum zaten" cevabını verdi. Ovalı ise daha duygusal bir karşılık verdi: "Sağlık, mutluluk olsun yeter."Caner Erkin hayranlarını kırmadı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Şükran Ovalı bu anlarda eşine yardım etti ve hayranlarıyla fotoğraflarını çekti.