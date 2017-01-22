Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti önceki gün Akmerkez’de turladı. Alışveriş sonrası bir kafede yorgunluk atan ikili, o arada habercilerin sorularını da yanıtladı.
Caner Erkin, 14 Şubat'ta eşine ne alacağı sorulunca "Ona her gün hediye alıyorum zaten" cevabını verdi. Ovalı ise daha duygusal bir karşılık verdi: "Sağlık, mutluluk olsun yeter."
Caner Erkin hayranlarını kırmadı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Şükran Ovalı bu anlarda eşine yardım etti ve hayranlarıyla fotoğraflarını çekti.
Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya her gün hediye
Ünlü futbolcu Caner Erkin ve eşi oyuncu Şükran Ovalı alışverişte görüntülendi.Magazin - 22 Ocak 2017 12:21
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