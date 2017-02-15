Ocak ayında İtalya'da evlenen Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın ilk Sevgililer Günü sürprizle geçti.
Eşi Şükran Ovalı ile aşklarını sürekli sosyal medyaya taşıyan Beşiktaş'ın milli futbolcusu, sevgilisine 14 Şubat'ta büyük bir sürpriz yaptı.
Caner Erkin, Rumelihisarı'ndaki evlerinin merdivenlerine güller koyarak eşine jestte bulundu.
Eşinin baş harfini de mumlarla yere yazan futbolcu, Sertab Erener'in 'Kime Diyorum' şarkısıyla Ovalı'ya romantik anlar yaşattı.
Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya Sevgililer Günü sürprizi
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 14 romantik Şubat sürprizi..Magazin - 15 Şubat 2017 11:02
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