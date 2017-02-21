Caner Erkin'e tünel torpili!

Magazin - 21 Şubat 2017 09:47

Sakatlığı sebebi ile forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Caner Erkin önceki gün Beşiktaş-Akhisar Belediyespor maçını tribünden izlemek için yola çıktı. Stada giderken Dolmabahçe tünelini kullanmak isteyen Caner Erkin tünelin kapalı olduğunu görünce trafik polislerinden ricada bulundu. Ekip rutin kontroller için kapattığı tüneli maça gitmek için acele eden Caner Erkin'in ricasını kırmayarak geçmesine izin verdi. Tünel, futbolcunun geçişinin ardından 10 dakika sonra trafiğe açıldı.