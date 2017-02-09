Ünlü çift önceki gün Paris'e uçtu. Rötarlı olarak çıktıkları balayında romantik dakikalar yaşan ikiliden yıldız futbolcu, eşinin kendisini öptüğü kareyi kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.
Caner ve Şükran'dan rötarlı balayı!
Roma'da 2 Ocak'ta evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı, nikah sonrası balayına çıkmak yerine İstanbul'a dönmüştü.Magazin - 09 Şubat 2017 14:58
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