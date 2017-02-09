Caner ve Şükran'dan rötarlı balayı!

Roma'da 2 Ocak'ta evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı, nikah sonrası balayına çıkmak yerine İstanbul'a dönmüştü.

Magazin - 09 Şubat 2017 14:58
Caner ve Şükran'dan rötarlı balayı!
Ünlü çift önceki gün Paris'e uçtu. Rötarlı olarak çıktıkları balayında romantik dakikalar yaşan ikiliden yıldız futbolcu, eşinin kendisini öptüğü kareyi kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

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