Canlı yayında polisler stüdyoyu bastı!

Ebru Akel, KADES uygulamasının nasıl çalıştığını göstermek için Sefaköy'de bulunan Show Tv Stüdyolarında butona bastı ve 4 dakika içinde, stüdyoya mobil polis ekipleri giriş yaptı. O anlar, kameralarla an be an görüntülendi.Ebru Akel KADES'in nasıl çalıştığını, yalan ihbarlarla alınacak olan cezaları, detaylı olarak anlattı. Tatbikat Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde gerçekleştirildi.