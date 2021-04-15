Ebru Akel, KADES uygulamasının nasıl çalıştığını göstermek için Sefaköy'de bulunan Show Tv Stüdyolarında butona bastı ve 4 dakika içinde, stüdyoya mobil polis ekipleri giriş yaptı. O anlar, kameralarla an be an görüntülendi.
Ebru Akel KADES'in nasıl çalıştığını, yalan ihbarlarla alınacak olan cezaları, detaylı olarak anlattı. Tatbikat Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde gerçekleştirildi.
Canlı yayında polisler stüdyoyu bastı!
Yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği, Show Tv ekranlarında yayınlanan Ebru Akel'le Kadın İsterse Programı'nda bu sabah KADES, (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi)nin nasıl çalıştığını göstermek için canlı yayında tatbikat yapıldı.
15.04.2021 18:25 Magazin