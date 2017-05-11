Cansel Çördük ve Arda Turan'ın yazışmaları sosyal medyaya düştü!

Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük ve Arda Turan'ın yazışmaları sosyal medyaya düştü.

Magazin - 11 Mayıs 2017 19:45
Cansel Çördük ve Arda Turan'ın yazışmaları sosyal medyaya düştü!
Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Cansel Çördük'ün sosyal medya hesabı hack'lendi.

Instagram hesabı hack'lenen Çördük'ün Barcelona'da top koşturan yıldız futbolcu Arda Turan ile olan yazışmaları sosyal medyaya düştü.

Çördük ile Turan'ın bu mesajlarının sosyal medyaya düşmesi, "Arda Turan ile Cansel Çördük arasında neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

İşte o mesajlar:


Aslıhan Doğan ile ayrılan Arda Turan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Birkaç gün önce Arda Turan ile Yağmur Ünal arasında yeni bir aşk başladığı iddia edilmiş, ikiliden henüz bir açıklama gelmemişti.

Arda Turan ile Yağmur Ünal aşk mı yaşıyor?

Arda Turan ile Yağmur Ünal aşk mı yaşıyor?



ESER WEST'LE BÜYÜK AŞK YAŞAMIŞTI!
Cansel Çördük Eser West ile büyük aşk yaşamıştı. Öyle ki yarışmada birinci çıktılar ama evlenmeyi kabul etmediler. Yarışma sonrasında birlikte olan çift aşklarını dolu dolu yaşamışlardı. Zaman zaman kavgaları ile gündeme gelen çift sonunda ayrıldı. Ayrılık kararı herkesi şok ederken CanEs'ciler büyük üzüntü yaşamışlardı.

Eser West ve Cansel Çördük ayrıldı

Eser West ve Cansel Çördük ayrıldı
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