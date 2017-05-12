Cansel Çördük'ten Arda Turan açıklaması!

Instagram hesabı hacklenen Cansel Çördük, hesabını geri aldığını ve Arda Turan'la olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Magazin - 13 Mayıs 2017 00:00
Cansel Çördük'ten Arda Turan açıklaması!
Kısmetse Olur programı ile tanınan Cansel Çördük'ün Instagram hesabı hacklendi ve Arda Turan ile olduğu iddia edilen mesajlaşmalar paylaşıldı.

Instagram hesabı hacklenen Cansel'in özel yazışmaları deşifre oldu. Bu yazışmalar arasında Arda Turan'ın da Cansel'e bazı mesajlar attığı iddia edildi. Uşak Sportif forması giyen ABDli basketbolcu D'Angelo Harrison'un da Cansel'e Instagram'dan mesaj attığı ortaya çıktı.

İlk açıklama geldi
Instagram hesabını geri aldığını söyleyen Cansel Çördük, "İnternetten bulduğu ultrason fotoğraflarını ve özel mesajlalarımı yayınlayarak adıma paylaşım yapan, beni ve karşıdaki kişileri kötü duruma sokmaya çalışan kişi ile ilgili hukuki işlemlere başlayacağız." dedi.

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