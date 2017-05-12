Kısmetse Olur programı ile tanınan Cansel Çördük'ün Instagram hesabı hacklendi ve Arda Turan ile olduğu iddia edilen mesajlaşmalar paylaşıldı.
Instagram hesabı hacklenen Cansel'in özel yazışmaları deşifre oldu. Bu yazışmalar arasında Arda Turan'ın da Cansel'e bazı mesajlar attığı iddia edildi. Uşak Sportif forması giyen ABDli basketbolcu D'Angelo Harrison'un da Cansel'e Instagram'dan mesaj attığı ortaya çıktı.
İlk açıklama geldi
Instagram hesabını geri aldığını söyleyen Cansel Çördük, "İnternetten bulduğu ultrason fotoğraflarını ve özel mesajlalarımı yayınlayarak adıma paylaşım yapan, beni ve karşıdaki kişileri kötü duruma sokmaya çalışan kişi ile ilgili hukuki işlemlere başlayacağız." dedi.
Cansel Çördük'ten Arda Turan açıklaması!
Instagram hesabı hacklenen Cansel Çördük, hesabını geri aldığını ve Arda Turan'la olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili bir açıklama yayınladı.Magazin - 13 Mayıs 2017 00:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Cansel Çördük, Arda Turan
MAGAZİN HABERLERİ
- Survivor'da otomobil ödülünü kazanan takım belli oldu!
- Didem Soydan'ın mayolu fotoğrafları sosyal medyayı salladı
- Eser West'ten Cansel Çördük'e imalı cevap!
- Burak Özçivit'e 'Katma Değer Ödülü' verildi
- Şahiha Ercümen'in yeni görüntüsü şaşırttı!
- Seren Serengil ve Nihal Candan Instagram'da birbirine girdi!
- "Yılın En’leri Ödülleri” sahiplerini buldu
- Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı
- Tarkan'a evlilik yaradı!
- Arda Turan'ın Cansel Çördük açıklaması