Cansel Çördük'ten Arda Turan açıklaması!

Magazin - 13 Mayıs 2017 00:00

Kısmetse Olur programı ile tanınan Cansel Çördük'ün Instagram hesabı hacklendi ve Arda Turan ile olduğu iddia edilen mesajlaşmalar paylaşıldı.Instagram hesabı hacklenen Cansel'in özel yazışmaları deşifre oldu. Bu yazışmalar arasında Arda Turan'ın da Cansel'e bazı mesajlar attığı iddia edildi. Uşak Sportif forması giyen ABDli basketbolcu D'Angelo Harrison'un da Cansel'e Instagram'dan mesaj attığı ortaya çıktı.Instagram hesabını geri aldığını söyleyen Cansel Çördük, "İnternetten bulduğu ultrason fotoğraflarını ve özel mesajlalarımı yayınlayarak adıma paylaşım yapan, beni ve karşıdaki kişileri kötü duruma sokmaya çalışan kişi ile ilgili hukuki işlemlere başlayacağız." dedi.