Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı: "Gerçekten aptallar"

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, Cansu Canan Özgen ile yaptığı yayının bittiğini sanıp "Maşallah şuna bak" demesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.Hürriyet'e konuşan İlber Hoca hakkındaki yorumlara tepki gösterdi: "Akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım kızı. Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Gerçekten aptallar. Taciz ve kompliman arasında fark var. Güzel, akıllı ve başarılıya maşallah denir. Başka ne denir ki?"