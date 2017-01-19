Cansu Dere işe geç kaldı ama...
Cansu Dere, önceki gün Bebek’te koşar adım yürürken objektife takıldı.
Magazin - 19 Ocak 2017 10:58
Aceleyle bir pet shop’a giren oyuncu, çıkışta habercilerle karşılaşınca şaşırdı. Muhabirlere “Burada da mı buldunuz beni” diye takılan Dere, acelesinin nedenini de açıkladı:
“Sete gidecektim ama köpeğimin mamasının bittiğini gördüm. Acilen eve mama bırakmam lazım.”
Kaynak: hurriyet.com.tr
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