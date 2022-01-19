Cansu Dere koronaya yakalandı, Sadakatsiz ara mı veriyor?

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in paylaştığı Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisi 2. sezonunda da büyük ilgiyle izleniyor. Medyapım’ın Neslihan Yeşilyurt imzalı rekortmen dizisi kısa bir aradan sonra yarın yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.Yılbaşı tatilinin ardından sete dönen ekipte başrol oyuncusu Cansu Dere’nin koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun sette yapılan rutin kontrolde test donucu pozitif çıktı. Hemen karantinaya giren Cansu Dere’nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin Asya’sı Cansu Dere’nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asya’lı sahnelere başlayacak.