Cansu Dere paylaştı, yorum yağdı!

Magazin - 17 Temmuz 2017 22:05

Cansu Dere: Dengeli ve ciddi olmayı severim

Ünlü oyuncu Cansu Dere, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla yürek hoplattı!Güzel oyuncu, Instagram hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Cansu Dere'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri yorum yağmuruna tuttu.Takipçileri, "Çok tatlı ve her rolün ustası", "Yakıyorsun dokunamıyorum", "Bu güzelliğe can feda", "Asillik akıyor", "Aşk kokulum", "O nasıl gülmek öldürseydin", "Cansu Dere koruma altına alınmalı! Genleri gelecek nesillere aktarılsın diye evlenmeye teşvik edilmeli, en az 3 çocuk yapmalı." gibi yorumlar yapıldı.Cansu Dere, son olarak Star TV'de ekrana gelen ve final yapan "Anne" dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştı.