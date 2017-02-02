Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!

'Anne' dizisinde rol alan Cansu Dere set arasını fırsat bildi, arkadaşıyla bir araya geldi.

Magazin - 02 Şubat 2017 21:00
Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
'Annem' dizisinin başarılı oyuncusu Cansu Dere, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Set arasını değerlendirdiğini söyleyen güzel oyuncu, yakın bir arkadaşı ile beraber bir mekanda uzun süre oturdu. Set arasını yakın dostuyla değerlendiren güzel oyuncu, yemek ve koyu bir sohbet sonrası AVM’den ayrılarak sete geri döndü.


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Cansu Dere

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Sadece arkadaşım!"
  • "Ne efkarı yahu! Eğleniyoruz…"
  • 2 saatte 215 bin TL harcadı!
  • Karı-koca yetenek avında!
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Aleyna'dan Akalın'a gönderme
  • Makyajsız hali olay oldu!
  • Doğum için gün sayıyor!
  • Tarkan'dan 'çocukluk' fotoğrafı
  • Adem, diskalifiye edilecek mi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?
  • Seren Serengil izdivaçta kime talip oldu?
  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Beyonce ikizlere hamile!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'ya ne diyecek?

EN POPÜLER HABERLER

  • Instagram'da ünlüler - 02.02.2017
  • Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!
  • Tarkan'dan 'çocukluk' fotoğrafı
  • Adem, Survivor’dan diskalifiye edilecek mi?
  • Tuğba Özerk ve Altan Nuh boşandı
  • 'O Hayat Benim'de Ezgi Asaroğlu seti terk etti
  • Demet Akalın'dan Işın Karaca'ya düğün hediyesi
  • Mahsun Kırmızıgül'den sert yanıt
Instagram'da ünlüler - 02.02.2017