Cansu Dere set arasını böyle değerlendirdi!

Magazin - 02 Şubat 2017 21:00

'Annem' dizisinin başarılı oyuncusu Cansu Dere, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Set arasını değerlendirdiğini söyleyen güzel oyuncu, yakın bir arkadaşı ile beraber bir mekanda uzun süre oturdu. Set arasını yakın dostuyla değerlendiren güzel oyuncu, yemek ve koyu bir sohbet sonrası AVM’den ayrılarak sete geri döndü.