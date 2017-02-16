Cansu Dere ve Cem Yılmaz aynı karede…

Magazin - 16 Şubat 2017 13:05

'GQ Türkiye Men of the Year' töreninde sunuculuk yapan Cem Yılmaz ve geccede 'Yılın Kadını' ödülünü alan Cansu Dere yıllar sonra aynı yerde bir araya geldi.Geccenin sonunda ödül alanlar sahneye çıkarak toplu fotoğraf çektirdi. Bir dönem büyük aşk yaşayan Cansu Dere ile Cem Yılmaz yıllar sonra ilk kez aynı karede yer aldı.